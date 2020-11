Schloßvippach: Schwedische Mehlbeeren für Anger und Friedhof

Anfang des Jahres hatten die Mitglieder des Schloßvippacher Heimat- und Kulturvereins mit einem Naturtag von sich reden gemacht. An die 100 Besucher hatte die Veranstaltung, bei der es um Natur zum Anfassen ging, in die Rote Schule gelockt. Mit dem Nabu-Kreisverband, der Schloßvippacher Jägerschaft und einem Falkner hatte der stellvertretende Vereinschef Steffen Henze bei der Organisation an Groß und Klein gedacht und damit ein gutes Händchen bewiesen.

Jetzt traten die Mitglieder um Vereinschef Dirk Müller wieder in Aktion. So waren im Rahmen des Naturtages Spenden für eine Baumpflanzung gesammelt worden. Begeistert von der Idee, sponserte das Ortsblatt Heimatglocken einen weiteren Baum. Einen dritten stellte die Gemeinde zur Verfügung. Zwei wurden jetzt am Anger in Schloßvippach gepflanzt, der dritte Baum kam am Friedhof in Dielsdorf in die Erde.

„Die Einwohner hatten sich diese Standorte gewünscht“, berichtet Bürgermeister Uwe Köhler (CDU). Thüringenforst hatte der Gemeinde die Empfehlung gegeben, Schwedische Mehlbeeren zu pflanzen. „Die gelten nicht nur als anspruchslos, sie kommen hervorragend mit Trockenheit klar und sind gleichzeitig noch eine gute Nahrungsquelle für Vögel“, berichtet Steffen Henze. Außerdem sei die Schwedische Mehlbeere auch etwas fürs Auge. „Übers Jahr präsentiert sie sich in mehreren Farben. Das ist einfach schön anzuschauen“, ist er überzeugt.

Am Anger dienen die neuen Bäume gleichzeitig als Ersatzpflanzung. Eine Kastanie musste hier aus Altersgründen gefällt werden, informiert Köhler. In Dielsdorf sei ein Platz zwischen Friedhof und Teich als guter Standort auserkoren worden.

Froh ist der Bürgermeister, dass der Verein nicht nur Bäume beschafft und gepflanzt, sondern sich auch um die Pflege und damit um Gießpaten gekümmert hat. „Wir haben die Leute in unserem Verein angesprochen, die unweit der Bäume wohnen. Die Bereitschaft war groß“, berichtet Dirk Müller.

Unterdessen planen die Mitglieder schon weitere Umweltaktionen. Steffen Henze schwebt für das erste Quartal 2021 mit Hilfe der Gemeinde das Pflanzen eines Buschstreifens im Außenbereich Schloßvippachs vor. Geschützt werden soll damit das Niederwild. Köhler sagte bereits seine Unterstützung zu. Ebenfalls geplant ist ein zweiter Naturtag. „Der kam so gut an, dass wir eine solche Veranstaltung gern jedes Jahr auf die Beine stellen wollen. Ein Naturtag ist gewinnbringend für alle“, sagte Henze.

Ein Thema ist auch schon gefunden. Stehen soll der Naturtag 2021 im Zeichen der Insekten. „In Schloßvippach gibt es viele Imker, die sich hier gut einbringen könnten. Vor allem für die Kinder soll es wieder viele Mitmachangebote geben. Die Hoffnung ist groß, dass die Coronabestimmungen einen solchen Tag im nächsten Jahr zu lassen. „Vielleicht gelingt es uns ja auch, die Veranstaltung unter freiem Himmel stattfinden zu lassen“, blickt Uwe Köhler voraus.

Der Heimat- und Kulturverein hat sich 2018 gegründet. Ihm gehören aktuell 28 Mitglieder an, die fast alle aus Schloßvippach kommen. In den Händen des Vereins liegt auch die Kirmes, die zum Höhepunkt des kulturellen Dorflebens zählt. In diesem Jahr musste sie wegen Corona ausfallen. Jetzt hoffen die Mitglieder auf ein tolles Fest im Juni 2021.