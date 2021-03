Schnelltests auch in Turnhalle Lessingstraße

Gestartet ist am Mittwoch ein weiteres Corona-Testzentrum. Es befindet sich in der Turnhalle Lessingstraße in Apolda und wird durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK), Kreisverband Apolda, betrieben. Für die Organisation vor Ort ist Julia Rost zuständig. Gestern Vormittag traf unsere Zeitung sie bei den letzten Vorbereitungen.