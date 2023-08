Schnupperkurs in Apolda mit vier verschiedenen Instrumenten

Apolda. Welche Instrumente man an der Apoldaer Musikschule „Johann Nepomuk Hummel“ erlernen kann und in welchen Fächern noch Plätze zu vergeben sind.

Mit dem beginnenden Schuljahr geht auch die Apoldaer Niederlassung des Musikschulzweckverbandes „Johann Nepomuk Hummel“ in ein neues Jahr. Gelernt werden kann in der Villa in der Rosenstraße eine bunte Auswahl an Instrumenten, von der Gitarre über das Akkordeon, die Geige oder das Klavier bis hin zur professionellen Ausbildung zum Sänger oder zur Sängerin. Besonders im letztgenannten Bereich gebe es noch freie Plätze: „Unsere Gesangskollegin unterrichtet sowohl klassischen Gesang als auch Jazz, Rock und Pop“, berichtete Außenstellenleiterin Petra Herffurth.

Außerdem gebe es für die Kleinsten noch Aufnahmekapazitäten: „Bei unserem Schnupperkurs für die Instrumente Gitarre, Violine, Blockflöte und Akkordeon können sich Kinder ab fünf Jahren ausprobieren“, erklärte sie.

Auch in der Musikalischen Früherziehung für Kinder ab vier Jahren seien noch Plätze zu vergeben, erzählte die Leiterin. In diesem Kurs werde mit den Kleinsten gesungen, getanzt und auf Instrumenten wie Trommeln, Xylofon und Klanghölzern die ersten Töne und Rhythmen geübt – ein vorteilhaftes Training für späteren Musikunterricht.

Anmeldungen sind über ein Formular auf www.musikschule-weimar.de möglich. Auskünfte erteilt das Sekretariat unter Telefon: 03643 / 50 59 45.