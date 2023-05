Schockanrufe im Weimarer Land: Betrüger fordern bis zu 150.000 Euro

Zwei Senioren wurden am Dienstag von Betrügern angerufen (Symbolbild).

Weimarer Land. Gleich zwei Senioren haben am Dienstag Anrufe erhalten, bei denen vermeintliche Verwandte viel Geld benötigten. Mit diesen Maschen wollten die Betrüger an das Geld gelangen.

Telefon-Trickbetrüger treiben erneut im Weimarer Land ihr Unwesen. Am Dienstag habe die Polizeiinspektion in Apolda gleich zwei Meldungen erhalten, teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Eine 86-jährige Seniorin aus Niedertrebra erhielt am Nachmittag einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als ihr Enkel ausgab. Er benötige nach einem Autounfall Geld.

Die Seniorin erkannte nach ein paar Fragen den Betrug und beendete das Telefonat. Die Betrüger blieben hartnäckig und riefen mehrfach wieder an. Die 86-Jährige ging aber nicht mehr ans Telefon.

Einen ähnlichen Vorfall meldete ein 84-Jähriger aus Großheringen. Bei ihm gaben sich Unbekannte als Polizisten aus und teilten ihm per Telefon mit, dass die vermeintliche Tochter einen Autounfall hatte, bei dem ein Mensch gestorben sei. Nun benötige man eine Kaution in Höhe von 150.000 Euro, um die Tochter aus dem Gewahrsam entlassen zu können.

Auch in diesem Fall bemerkte der Angerufene den Betrug und zahlte nicht. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Art von Anrufen und rät von jeglichen Zahlungen ab.

