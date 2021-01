Sehr hohes Corona-Infektionsgeschehen im Weimarer Land

Weimarer Land. Am Mittwoch mit Stand von 17.30 Uhr hat das Landratsamt in Apolda 57 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Der 7-Tage-Inzidenzwert verbleibt damit auf einem hohem Niveau und steigt minimal auf 276,8.

Die Zahl der so genannten Aktivkranken gab das Landratsamt mit 432 an. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Patienten in stationärer Behandlung stieg von 19 auf 20. Seit Beginn der Pandemie sind 13 Personen im Zusammenhang mit dieser Krankheit im Weimarer Land verstorben.

Da in den letzten sieben Tagen 227 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden sind, beträgt der 7-Tage-Inzidenzwert auf 276,8 (Vortag: 275,5).

Die Zahl der Kontaktpersonen in Quarantäne beträgt aktuell 231 Personen. Zusätzliche 70 Reiserückkehrer aus Risikogebieten befinden sich in häuslicher Absonderung.

Unklare Infektionslage im Landratsamt Apolda