Selbst ist ein Dorf

Man kann es sich regelrecht ausmalen, wie gespannt der Willerstedter Nachwuchs sein muss, dass endlich das fertig wird, was da gerade auf dem Spielplatz auf dem Mahl vor ihren Augen wächst. Am Wochenende konnte man sich von der neuen Kletter- und Spiellandschaft, an der hier seit gut 14 Tagen gearbeitet wird, schon mal einen ersten Eindruck verschaffen. Mit vereinten Kräften und Dank technischer Unterstützung durch die ortsansässige Firma GalaBau Heindörfer & Kliffe sowie der Firma PRWG- Percy Rusche Wohnraumgestaltung wurde am Samstag der Mittelteil der neuen Attraktion aufgebaut. Im Laufe der Woche bekommt dieser dann seinen festen Halt durch Betonfundamente genau wie die weiteren Anbauteile: Hängebrücke, Baumstammtreppe, Rutsche und ein Balancierbalken. Insgesamt werden dafür rund 4 Kubikmeter Beton für 21 Fundamente benötigt. Zuvor haben die Willerstedter Papas und Opas gemeinschaftlich fast die 10-fache Menge an Erde bewegt, zusätzlich den alten Fallschutzkies - zum späteren Wiedereinbau - zur Seite geschaufelt und die Fundamente des alten Klettergerüstes ausgebaut.Gleich neben dem neuen Spielgerät aus Robinien-Holz ist bereits die neue Sandkiste fertig gestellt worden, die in den kommenden Tagen noch mit Spielsand komplettiert werden soll. Auch die Riesenrutsche auf dem Mahl hat mittlerweile ein neues Dach über dem Einstieg.Insgesamt kostet die Aufwertung des Spielplatzes rund 20.000 Euro. Das Geld dafür stammt zur Hälfte aus Lottomitteln des Freistaates, die die Gemeinde beantragt hatte; zum anderen aus Eigenmitteln der Ortschaft. Warum die Willerstedter mit sehr viel Aufwand und Mühen das Spielgerät selber aufbauen und damit viel Eigeninitiative beweisen, begründet Bürgermeister Ronny Osius mit dem Kostenfaktor: „Der Einbau ist sehr teuer. Es wäre einfach nicht gegangen. Wenn wir die ganzen Arbeiten an Firmen vergeben hätten, wäre das Projekt wohl gestorben.“Wann alles fertig wird, da will Ronny Osius sich noch nicht festlegen, schließlich haben jetzt die Ferien begonnen und viele Helfer sind erstmal im Urlaub. Dennoch soll das Projekt Spielplatz schnell abgeschlossen werden, damit die Kinder bald hier ihr Vergnügen finden.Einen großen Dank richtet Ronny Osius auch an die Willerstedter Familien Uwe und Carola Reimann, Familie Schaffner/Kallmeyer, Möhrl, Schulze, Jahn und Aßmann, die dankenswerter Weise die Versorgung mit Getränken und Speisen zu den Arbeitseinsätzen übernommen haben. Schließlich müssen die fleißigen Handwerker stets bei Kräften bleiben, damit das Projekt schnell beendet werden kann. Denn, wie gesagt, Willerstedts Jüngste können es kaum noch erwarten.