Serie von Einbruchsversuchen in Apolda hält an

Apolda. Wieder kam es in Apolda zu mehreren Einbruchsversuchen in einem Wohngebiet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Erneut trieben Unbekannte ihr Unwesen in Apolda und versuchten in mehrere Wohnhäuser einzudringen. Erst Anfang Mai berichtete diese Zeitung von einer Einbruchserie.

Besonders in den Nacht- und frühen Morgenstunden bittet die Polizei um Wachsamkeit. Die Einbruchsversuche ereigneten sich in Reihenhäusern in der Niederroßlaer Straße, Heidenberg, Schillerstraße, Mehring-Straße und in der Rudi-Moser-Straße.

Wie die Polizei mitteilte, versuchten Unbekannte die Hauseingangstüren aufzuhebeln. Diese hielten allerdings stand, sodass niemand in die Häuser gelangte. Durch die Einbrecher entstand deshalb ein teils erheblicher Sachschaden.

In der Nacht erhielt die Polizei Hinweise zu zwei männlichen Personen, welche jedoch vor dem Eintreffen der Beamten in Richtung Innenstadt flüchteten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung wachsam zu sein und verdächtige Situationen direkt bei der Polizeiinspektion Apolda unter der Telefonnummer 03644/5410 zu melden.

