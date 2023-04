Sicherung gekappt: Unbekannte erbeuten bei Apolda Zigaretten

Apolda. Unbekannte brachen zwischen Donnerstag und Dienstag gleich fünf Zigarettenautomaten in Apolda und Umgebung auf. Es entstand ein Schaden von 6916 Euro.

Zu fünf Aufbrüchen von Zigarettenautomaten ist es in Mattstedt, Wickerstedt, Nauendorf und Apolda zwischen Donnerstag, 30. März, und Dienstag, 4. April, gekommen. Laut Polizei durchtrennten unbekannte Täter mit Hilfe eines Trennschleifers oder eines ähnlichen Geräts an vier Automaten die äußere Sicherung.

Die Automaten in Mattstedt und Wickerstedt wurden anschließend mit einem unbekannten Hebelwerkzeug geöffnet und Beutegut entwendet. An den Zigarettenautomaten in Apolda wurde die Tat nach dem Durchtrennen der äußeren Sicherung unterbrochen. Hebelspuren konnten nicht festgestellt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von derzeit insgesamt 6916 Euro.

Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter Telefon: 03644 / 5410 entgegen.

