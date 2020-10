Sechs Corona-Neuerkrankungen registrierte das Gesundheitsamt des Weimarer Landes noch am Freitagabend. Am Freitagnachmittag war zunächst eine Neuerkrankung gemeldet worden, später kamen weitere hinzu. Samstagvormittag kam dann nochmals eine Person hinzu, am Samstagnachmittag zwei weitere.

Unter den neun inzwischen neu betroffenen Personen sind auch drei Kinder. Dadurch wiederum sind drei Einrichtungen betroffen: Kindertagesstätte Mozartweg in Apolda, Grundschule Wormstedt und Grundschule Buttelstedt. Bereits am Freitag als auch den Samstag über ist das Gesundheitsamt mit der Ermittlung der Kontaktpersonen beschäftigt. Unter Umständen könnte sich dabei als schwierig erweisen, dass die Herbstferien gestartet sind und einige Familien bereits im Urlaub, also schlechter zu erreichen sind.