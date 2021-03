Sieben weitere Corona-Kranke im Weimarer Land festgestellt

Weimarer Land. Der Inzidenzwert liegt bei 112. Neun Menschen sind so krank, dass sie in einer Klinik versorgt werden müssen.

Mit Stand Montag, 10 Uhr, meldete das Gesundheitsamt sieben Corona-Neuerkrankungen. Damit gibt es 184 Aktivkranke. In sieben Tagen wurden 92 Neuerkrankungen registriert. Die Inzidenz liegt bei 112. Neun Bürger sind in stationärer Behandlung, 55 verstarben bisher. 351 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 80 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung. Seit Beginn der Pandemie gab es 2625 (+7) Krankheitsfälle bisher im Weimarer Land. 2386 Personen gelten als genesen.