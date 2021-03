Siedepfanne in Bad Sulza erhält ihren Dunstabzug zurück

Es wa Millimeterarbeit für die Zimmermänner der Firma Liebeskind bei den Sanierungsarbeiten der Siedepfanne V in Bad Sulza, als am Dienstagmorgen der Kran den etwa drei Tonnen schweren Brodemfang in die Dachkonstruktion des Gebäudes zurück hob. Bei der Salzgewinnung diente dieses Teil als „Dunstabzugshaube". Deren teilweise Kiefernschalung soll noch mit witterungsresistenter Lärche umhüllt werden. Laut Architekt Nils Havermann könnte der letzte Bauabschnitt in zwei Monaten beendet sein.