Silencium für die Orgel beim Apoldaer Zwiebelmarkt?

Apolda. An diesem Samstag findet das letzte 30-minütige Orgelkonzert zu Ehren der ausgezeichneten Sauer-Orgel in Apolda statt. Was sich die Kirchengemeinde von der Stadt dazu wünscht.

Die Konzertreihe zur Ehrung der prämierten Sauer-Orgel in Apolda findet ihr vorläufiges Ende: Zum letzten Konzert der Serie lädt die evangelische Kirchengemeinde am Samstag, 30. September, 17 Uhr, in die Lutherkirche ein. „Kirsten Eilhoff wird Werke von Johann Sebastian Bach, Marcel Durpré, Max Reger und die imposante f-Moll-Fantasie von Wolfgang Amadeus Mozart erklingen lassen“, berichtete Kreiskantor Mike Nych, der die Konzertreihe auf die Beine gestellt hatte.

Gleichzeitig verwies der Kantor auf eine Absprache mit Apoldas Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos): „Da in der letzten Orgelmusik noch einmal alle Register gezogen werden – gelegentlich auch nur die leisen – wäre es richtig toll, wenn die Volksmusik draußen auf der Bühne für diese 30 Minuten schweigt oder wenigstens im Piano spielt. Unser Bürgermeister hat uns zugesagt, dass dies so gemacht werde könne“, berichtete er. Selbstverständlich seien alle Besucher des Zwiebelmarktes herzlich zum Orgelkonzert eingeladen, um mit den Apoldaern ihre ausgezeichnete Orgel zu hören, betonte er.

Die Konzertreihe sei insgesamt sehr gut angenommen worden und solle daher im nächsten Jahr eine Neuauflage erfahren, erzählte Kantor Nych weiter. 13 Konzerte waren es insgesamt, durchgeführt von renommierten Organisten wie dem Erfurter Kirchenmusikdirektor Matthias Dreißig oder dem Hallenser Kantor der evangelisch-reformierten Domgemeinde Gerhard Noetzel, aber auch von jungen Talenten an diesem Instrument, zu denen die für diesen Samstag angekündigte Absolventin der Landesschule Pforta, Kirsten Eilhoff aus Leipzig, gehört. Der Eintritt ist frei.