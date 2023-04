Singender Nachwächter schreitet durch Apolda: Eine seltene und begehrte Gelegenheit

Apolda. „Singender Nachtwächter“ Thomas Burkhardt startet Karsamstag mit zahlreichen Gästen zu öffentlicher Tour durch Apolda.

Die seltene Gelegenheit, den „Singenden Nachtwächter“ Thomas Burkhardt bei einer öffentlichen Führung zu erleben, stieß am Karsamstag auf sehr großes Interesse. Mehrere Dutzend Teilnehmer meldeten sich für die Tour mit dem passionierten Chorsänger an, welche vor dem Hotel am Schloss (Foto) startete. Thomas Burkhardt wurde für sein Engagement für die Glockenstadt im Jahr 2021 mit dem Apoldaer Stechapfel ausgezeichnet. Wer eine Führung buchen möchte, kann sich telefonisch unter der Nummer 0176 / 55 31 84 00 melden.