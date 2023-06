Sommernachtsabend mit „L’art de passage“ in Ulrichshalben

Ulrichshalben. An diesem Donnerstag erklingt Musik zu Mittsommer in Ulrichshalben.

An diesem Donnerstag, dem 22. Juni, sind die Musiker des Trios „L’art de passage“ am Abend ab 19.30 Uhr zu Gast auf dem Kulturgut in Ulrichshalben. Unterstützt werden sie beim Sommernachtsabend von einem Streichquartett: Wolfgang Musick am Bass, Jansen Folkers an der 1. Violine, Sophia Heide an der 2. Violine und Nora Rennau an der Viola und Johannes Henschel am Cello.

Der Eintritt kostet 29 Euro. Schüler, Studenten und Jugendliche zahlen ermäßigt 19 Euro.