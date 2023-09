Spanische Gitarrenmusik erklingt in Apolda zur Offenen Lutherkirche

Apolda. Spanische Gitarrenmusik ist an diesem Mittwoch in der Apoldaer Lutherkirche zu hören, gespielt von Gitarrist Wolfgang Mayer.

An diesem Mittwoch, 27. September, lädt die Apoldaer evangelische Kirchengemeinde um 19.30 Uhr zu einem Konzertabend mit dem Gitarristen Wolfgang Mayer in die Lutherkirche ein.

„Eine musikalische Reise auf den Spuren der großen Meister der Gitarre: Wir begegnen Mauro Giuliani, dem ‚Paganini der Gitarre‘, Francisco Tarrega, dem ersten großen spanischen Gitarristen, und dem berühmten Flamencospieler Sabicas“, heißt es in der Ankündigung des Konzertes, das im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Offene Lutherkirche“ stattfindet. Auch bekannte Melodien wie ‚El Condor pasa‘ von Daniel Robles oder das „schönste Gitarrenstück der Welt“ soll der aus dem bayrischen Simbach stammende Gitarrenkünstler im Gepäck haben. Wolfgang Mayer studierte laut Ankündigung an der Münchner Musikhochschule sowie am Salzburger Mozarteum klassische Gitarre und ließ sich auch im Gesang ausbilden. Seit 2004 tritt er vermehrt in Rehakliniken und Kurorten auf und entwickelte nach eigenen Angaben spezielle Konzepte für Seniorenresidenzen, arbeitete mit verschiedenen Organisten und anderen Musikern zusammen und hat bereits mehrere CDs veröffentlicht. Er tritt vornehmlich bei Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.