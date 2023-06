Sparkassenstiftung sucht junge Talente im Weimarer Land

Apolda/Weimarer Land. Ausgezeichnete junge Musiker, Zeichner, Autoren oder Sportler im Weimarer Land können sich bei der Sparkassenstiftung auf ein einjähriges Stipendium bewerben.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wird die Sparkassenstiftung Weimar - Weimarer Land im nächsten Jahr erneut junge Menschen mit einem Stipendium unterstützen, teilte die Stiftung mit. Begabte Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre könnten sich in den Bereichen Sport und Kultur, also Musik, Literatur, bildende und darstellende Kunst, bis zum 31. August 2023 bewerben.

Mit einer finanziellen Unterstützung von bis zu 1800 Euro je Stipendiat fördere die Sparkassenstiftung junge Menschen mit herausragenden Leistungen und überdurchschnittlichem Engagement befristet auf ein Jahr, heißt es außerdem in der Mitteilung.

Bewerben könnten sich junge Menschen, die nicht über 18 Jahre alt sind mit einem Hauptwohnsitz in der Stadt Weimar oder in einer Kommune im Kreis Weimarer Land. Nähere Informationen sowie das Online-Bewerbungsformular könnten auf der Internetseite der Sparkassenstiftung www.sparkassenstiftung-weimar.de abgerufen werden.

Seit 2011 konnten bereits 78 Stipendien in Höhe von insgesamt über 136.000 Euro vergeben werden. In diesem Jahr werden sieben junge Menschen mit Stipendien in Höhe von insgesamt 12.600 Euro gefördert, so die Stiftung.