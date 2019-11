Spatzen aus Auerstedt machen ihr gesundes Essen selbst

In Auerstedt war in der hiesigen Kita am Dienstag selber machen angesagt. Witold Maichrowitz, Leiter der Thüringer Geschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) hatte viele tolle Rezepte mitgebracht, die die „Auerstedter Spatzen“ gemeinsam mit ihren Erzieherinnen in genüssliche Speisen umsetzten und mit dem Wohlklang ah oder dem Daumen nach oben bewerten. Basiskomponente jeder Leckerei war ein Milchprodukt, weswegen das lustige Gemansche und Gepansche auch „Milchparty“ genannt wurde.

„So und jetzt kommt der Zaubersaft dazu“, erklärte der DGE-Chef als er Honig in die Schüsseln mit Joghurt füllte. Zusammen mit einer Soße aus Waldfrüchten und Haferflocken, die die Spatzen selber aus Hafer drehen durften, war eines der Gerichte schnell zubereitet. Eine lange Schlage bildete sich an der Handmühle, wollte jedes Kind mehrfach Nachschlag haben. Nachwuchs aus Auerstedt testet gesunde Alternative zu Nutella Die Kinder riechen an der „Joghurt-Bombe“. Foto: Martin Kappel „Bis zum sechsten Lebensjahr nehmen Kinder besonders schnell gute Gewohnheiten an. Auch kann das Kochen in der Gruppe eine zusätzliche Motivation sein. Wenn die Kleinen sehen, dass die anderen das auch probieren, lassen sie sich auf einen Versuch ein“, erklärt Witold Maichrowitz. Sogar das Rezept für eine gesündere Alternative zu herkömmlicher Nutella hatte der Ernährungsexperte im Gepäck. Um „Schoko Deluxe“ herzustellen, muss aus Sahne Butter gemacht werden. Die dabei als Restprodukt entstehende Molke kann für andere Gerichte verwendet werden. Zur Butter kommt indes Backkakao hinzu, der im Gegensatz zu Kakaopulver nicht zu großen Teilen aus Zucker besteht. Im Anschluss wird die bis dahin bittere Mischung mit Honig und einem Päckchen Vanillezucker bekömmlicher. Wertvolle Pflanzenöle – etwa aus Raps – sorgen dann für die richtige Konsistenz. „Solche Anregungen saugen die Kinder auf. Ihre Eltern haben für so etwas keine Zeit – oder nehmen sich keine“, so Witold Maichrowitz. Die Aktion der DGE Thüringen wird unterstützt vom Freistaat Thüringen sowie mit Materialien des Bundesministeriums für Ernährung.