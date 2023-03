Spaziergängerin entdeckt tote Hunde in Hottelstedt

Hottelstedt. Ob die Hunde getötet wurden, soll nun geklärt werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Eine Frau hat auf ihrem Spaziergang am Sonntag in Hottelstedt im Weimarer Land die beiden toten Hunde entdeckt. Die Tiere lagen auf einem Wirtschaftsweg in einem Gebüsch. Demnach wird nicht davon ausgegangen, dass sie eines natürlichen Todes starben. Die wahre Ursache soll nun in einem Labor untersucht werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur möglichen Tat machen können.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.