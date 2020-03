Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SPD-Kreisverband mit neuem Vorstand

Der Kreisverband der SPD im Weimarer Land hat einen neuen Vorstand gewählt. Der neue Vorsitzende ist Jens Hoffmann aus Apolda, der im zurückliegenden Landtagswahlkampf für das Mandat im Wahlkreis 30 (Weimarer Land I/Saalfeld-Rudolstadt III) angetreten war. An seiner Seite nehmen künftig Karin Pollex aus Tiefengruben, die für die SPD im Kreistag und im Bad Berkaer Stadtrat sitzt, und der Apoldaer Marcel Linse, der 2019 auf der Landesliste der SPD ebenfalls für den Landtag kandidierte, Platz. Zum Schriftführer wurde der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins im Südlichen Ilmtal Nils-Christian Engel gewählt, als Schatzmeister wurde Patrick Bischoff aus Bad Sulza bestätigt. Die neuen Beisitzer im Kreisvorstand sind der Bad Sulzaer Bürgermeister Dirk Schütze, der bisherige Kreisvorsitzende Roland Merten, Florian Böhmer aus Magdala und Joachim Scharff aus Apolda.

Bei der gut besuchten Mitgliederversammlung in Apolda, an der auch der Landesvorsitzende der SPD in Thüringen, Wolfgang Tiefensee, teilnahm, zog der scheidende Kreisvorsitzende Roland Merten eine positive Bilanz der letzten zwei Jahre: „Es ist uns gelungen, den Kreisverband aus unruhigem Fahrwasser zu führen und zu stabilisieren. Unsere Ortsvereine sind gestärkt und wir haben für den neuen Vorstand engagierte und talentierte Bewerberinnen und Bewerber.“ Auch der neue Vorsitzende, Jens Hoffmann, sieht die SPD im Weimarer Land auf einem guten Weg: „Wir werden weiterhin gute Arbeit im Kreistag und in den Kommunalparlamenten leisten, in denen wir vertreten sind – und befinden uns ab heute im Wahlkampf. Nach dem unwürdigen Possenspiel, das FDP und CDU am 5. Februar gemeinsam mit den Antidemokraten von der AfD aufgeführt haben, wollen wir zeigen, wie echte demokratische Politik aussieht. Wir werden auch als Kreisvorstand auf die Menschen im gesamten Weimarer Land zugehen, ihre Wünsche und Sorgen aufmerksam hören – und überzeugende Antworten bieten“, sagt Hoffmann.