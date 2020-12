Spende an Kinderklinik feiert Jubiläum

Seit nunmehr zehn Jahren engagiert sich das Apoldaer Unternehmen Dr. Schär bei der finanziellen Unterstützung des Fördervereins der Kinderklinik im Robert-Koch-Krankenhaus. So durfte auch am gestrigen Dienstag Andrea Minner vom Förderverein, Kinderklinik-Chefarzt Dr. Marian Eulitz und Stationsleiterin Ellen Krell einen Scheck über 1500 Euro von Werkleiter Marcel Schwebler (von links) entgegennehmen. Das Geld soll im kommenden Jahr in weitere Projekte, etwa der Aufwertung des Spielplatzhofes, Sitzbänke und der Spielecke, investiert werden.