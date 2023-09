Spende einen Kopf für’s Apoldaer Beet

Der Verein „Apolda blüht auf“ bereitet sich auf Halloween vor. Dirk Lorenz-Bauer wirbt für eine Kürbisspende.

Ja doch, es herrscht herrliche Badehosenwetter augenblicklich. Das ist schon klar. – Aber dennoch: Der Blick richtet sich nach vorn.

Zum Beispiel auf das beliebte Halloween. Aus Gründen muss sich der Apoldaer Verein „Apolda blüht auf“ da also rechtzeitig ums Equipment kümmern. Und das besteht alljährlich zu einem Großteilen eben auch Kürbissen.

Dirk Lorenz-Bauer Foto: Peter Hansen

Diese sollen – der schönen Tradition folgend – natürlich auch in diesem Jahr wieder die durch den Verein ehrenamtlich gepflegte Grünfläche samt Beeten zieren.

Weil der Blickfang also ein öffentlicher ist, an dem also viele Apoldaer und Gäste der Stadt Freude haben, sollen die Bürger nun möglichst auch wieder an der „Materialbeschaffung“ beteiligt werden.

Wer also einen, zwei, drei oder sonst wie viele Kürbisse erübrigen kann, wird gebeten, diese zur Verfügung zu stellen. Das sollte bitte möglichst bis zum 22. September geschehen, teil Brita Enke vom Verein in einem Schreiben mit.

Unkompliziert ist es auch: Einfach die Kürbisköpfe auf der Wiese am Schrönplatz ablegen. Und sich mitfreuen, wie sie sich vermehren.