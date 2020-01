Archivaufnahme von Elke und Thomas Parpart, die den Spielzeugladen Kinderland in Apolda seit mehr als 25 Jahren betreiben.

Apolda. Spielzeugladen Kinderland sammelte auch 2019 wieder Geld für das Kinder- und Jugendhaus „An der Glockengießerei“ in Apolda.

Spenden für das Kinder- und Jugendhaus in Apolda gesammelt

Ein herzliches Dankeschön wollte Katrin Schörnig kurz nach dem Jahreswechsel nun noch loswerden. Sie ist die Einrichtungsleiterin des Kinder- und Jugendhauses „An der Glockengießerei“ in Apolda und durfte unlängst eine Spende vom Spielzeugladen Kinderland entgegen nehmen.

Genau 142,15 Euro waren es, die die Kinderland-Kunden in die Spendendose über das Jahr 2019 gesteckt haben. „Unsere langjährigen treuen Parparts haben auch diesmal wieder an uns gedacht“, freut sich Katrin Schörnig. Ganz besonders möchte sie sich bei den Kunden und Kundinnen des Geschäfts in der Bachstraße bedanken.

Spenden als Handgeld für Kinder und Jugendliche im Heim in Apolda

Elke Parpart vom Spielzeugladen Kinderland in Apolda übergab die gesammelten Spenden an das Kinder- und Jugendhaus "An der Glockengießerei" und legte ein Gesellschaftsspiel dazu. Foto: Kinder- und Jugendhaus „An der Glockengießerei“

In der Einrichtung für Kinder und Jugendliche war die Freude angesichts des Betrags riesengroß – auch weil die jungen Bewohner über Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage verreisen durften. Ziel ihres Ausflugs war der Tollensesee bei Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Die Spenden dienten den Heranwachsenden dabei als Urlaubsgeld.

Neben dem Geld aus der Spendenbüchse hatte Elke Parpart vom Kinderland in diesem Jahr natürlich auch wieder eine Spieleüberraschung mit im Gepäck – wunderschön eingepackt, wie Katrin Schörnig hervorhebt. Das Gesellschaftsspiel soll spätestens zu einem gemeinsamen Spielnachmittag mit den Parparts eingeweiht werden.

Junger Spielzeugkäufer liefert den Parparts die Idee für die Wohltätigkeitsaktion

„Wir sammeln jetzt bestimmt schon zehn Jahre für das Kinder- und Jugendhaus“, erklärt Elke Parpart auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Idee dafür hatte ein Kind, dass im Laden ein paar Centstücke übrig gehabt hatte. „Das könnte man doch für arme Kinder spenden“, hätte es gesagt. Gesagt, getan, dachten sich die Parparts und stellten die Spendenbox auf.

„Arme Kinder gibt es auf der ganzen Welt, aber auch in Apolda. Und Kinder im Kinderheim, die sind sowieso benachteiligt – denen wollten wir unbürokratisch etwas finanzielle Hilfe zukommen lassen“, so Elke Parpart. Auch 2020 seien im Kinderland schon erste Geldstücke in der Spendendose gelandet und Ende des Jahres gibt es für die Kinder„An der Glockengießerei“ dann wieder eine Überraschung.