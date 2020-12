Spendenschwein im Kinder- und Jugendhaus Apolda geschlachtet

Das Spendenschwein wurde nach der Übergabe im Kinder- und Jugendhaus in Apolda geschlachtet.

Apolda. Glocken-Apothekenkunden spenden über 515 Euro für Kinder- und Jugendhaus „An der Glockengießerei“ in Apolda.

Es war ein kapitales Spendenschwein mit 6,7 Kilogramm Gesamtgewicht, das Annett Fischer von der Glocken-Apotheke für das Kinder- und Jugendhaus „An der Glockengießerei“ in Apolda am Mittwoch mitgebracht hatte. Gefüllt hatten es Kunden der Apotheke – eine Tradition, die es schon viele Jahre gibt, so die Apotheken-Inhaberin.