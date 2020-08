Sperrungen in Apolda wegen Baum- und Anschlussarbeiten

So wird etwa die Oststraße zwischen Utenbacher- und Niemöllerstraße wegen Baumpflegearbeiten vom Dienstag bis zum Mittwoch voll gesperrt. Die Oststraße ist bis zur Baustelle frei passierbar.

Bereits ab Montag und noch bis zum Freitag ist die Sulzaer Straße auf Höhe der Hausnummern 7 bis 9 halbseitig gesperrt. Hier werden Hausanschlüsse für Gas erneuert.

Auch in den Nebenstraßen ist mit Verkehrshemmnissen zu rechnen. So gibt es eine halbseitige Sperrung Am Füllenstall. Die Baumaßnahme beginnt am Mittwoch und ist voraussichtlich am 26. August beendet. Hier werden Anschlüsse für das Abwasser erneuert.