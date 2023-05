Apolda. Besucherinnen der Schwimmhalle Apolda haben am Sonntag einen besonderen Blumengruß erhalten.

Um allen Müttern einen schönen Ehrentag zu wünschen, hatte das Team vom Sportpark Apolda am Sonntag einen kleinen Blumengruß vorbereitet. Als Geschenk gab es für die Besucherinnen in der Schwimmhalle ein „Fleißiges Lieschen“. Auf dem Foto ist Schwimmmeister Nico Kozian zu sehen, der auch seine Mutter Karola unter den Besuchern an diesem besonderen Tag begrüßen durfte.