32. Faschingsumzug der Neuzeit in Apolda mit 84 Bildern, 18.000 Besuchern an der Strecke und knapp 2000 Mitwirkenden Foto: Maik Schuck

Sprecher und Läufer für Umzug gesucht

„Egal wer ist an der Macht, in Apolle wird Fasching gemacht!“ Unter diesem Motto soll am 22. Februar, ab 13 Uhr der traditionelle Umzug durch die Glockenstadt ziehen. In altbekannter Weise fällt dafür der Startschuss am Bahnhof und führt der Aufzug über Bahnhofsstraße, Bachstraße und Heidenberg bis zum Markt.

Die Vorbereitungen für die diesjährige Auflage mit nur Nullen und Zweien im Datum verliefen bisher gut, verrät Zugmeister Thomas Macher, jedoch könnten sich Bürger noch auf die ein oder andere Weise einbringen und eine große Hilfe darstellen oder für noch mehr Farbe unter den Bildern sorgen.

„Wer vielleicht noch nie mitgelaufen ist, aber das gerne tun möchte, der kann sich jederzeit mit mir in Verbindung setzen“, so Zugmeister Macher gegenüber dieser Zeitung. Vielleicht habe ja etwa eine Gruppe angehender Abiturienten noch einmal Lust auf Blödsinn vor dem Abschluss oder eine Gruppe von Leuten aus einem Betrieb. Auch ein oder zwei Streckensprecher werden noch gesucht. Dafür gebe es sogar eine Aufwandsentschädigung.

Zum Inhalt des Umzugs werde aber noch nichts verraten. Fest steht nur das Nullte Bild – ein Streifenwagen samt Besatzung: „Die haben schließlich die aufwendigsten Kostüme“, schmunzelt Thomas Macher vom Faschingsregionalverein.

Kontakt zu Thomas Macher: zugmeister@fra-apolda.de