Apolda. De Bundestagsabgeordnete steht am 7. März zur Verfügung.

Bundestagsabgeordneter Ralph Lenkert (Die Linke) bietet am kommenden Dienstag, dem 7. März, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr wieder eine Sprechstunde in seinem Apoldaer Wahlkreisbüro in der Ackerwand 11 an. Bürgerinnen und Bürger können direkt mit ihm ins Gespräch kommen oder während der angegebenen Zeit ihre Fragen und Probleme telefonisch unter der Nummer: 03644/ 5182 345 an ihn richten, teilt seine Mitarbeiterin Gudrun Kittel mit.