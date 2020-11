Zentrale Gedenkfeier des Freistaates zum Volkstrauertag auf dem Hauptfriedhof in Apolda mit Bodo Ramelow und Georg Meier

Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf Pfarrer in Apolda

Nachdem ein Pfarrer in Apolda nach dem zentralen Volkstrauertag-Gedenken auf dem Friedhof in Apolda angegriffen worden sein soll , ermittelt nun der Staatsschutz. Das sagte der Sprecher der Landespolizeidirektion, Patrick Martin, am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Der Superintendent des Kirchenkreises Apolda-Buttstädt habe nach der zentralen Feier Thüringens zum Volkstrauertag mit seinem Smartphone eine etwa 20-köpfige Gruppe auf dem Friedhof aufgenommen, die dem Bericht nach einen Kranz am deutschen Gräberfeld niedergelegt haben sollen. Die Personen seien dem Geistlichen komisch vorgekommen, deshalb habe er die Aufnahmen gemacht, sagte Martin.

Durch die Aufnahmen habe sich die Gruppe wohl provoziert gefühlt. Daraufhin sei der Superintendent aus der Gruppe heraus angegriffen und verletzt worden. Auch sei ihm sein Handy abgenommen und Dateien darauf gelöscht worden.

Ermittelt werde nun wegen Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung. „Wir haben eine Ermittlungsrichtung“, sagte Polizeisprecher Martin. Weitere Details etwa über einen möglichen politischen Hintergrund nannte er nicht. Der betroffene Pfarrer solle noch vernommen und auch sein Handy untersucht werden, so Martin.