Stadtbekannter 46-Jähriger belästigt, beleidigt und randaliert in Apolda

Apolda. Ein stadt- und polizeibekannter Mann ist in Apolda durch die Straßen gezogen. Dabei hat er belästigt, beleidigt und randaliert.

Ein polizei- und stadtbekannter 46-jähriger Mann hat am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in Apolda sein Unwesen. Am Faulborn pöbelte er zunächst stark alkoholisiert mit 2,03 Promille vor einer Kindertagesstätte, bei der gerade ein Fest veranstaltet wurde. Als ihn daraufhin eine der Erzieherinnen bat, sich unauffälliger zu verhalten, begann der 46-Jährige laut zu schrien und beleidigte die Erzieherin anmaßend und ordinär, so die Polizei.

Anschließend lief der Mann weiter in Richtung Carolinenstraße. Dort trat er gegen einen Elektroschaltkasten auf dem Gehweg. Durch den Tritt fiel der Metalldeckel des Kastens ab. Der 46-Jährige warf den Deckel auf die Fahrbahn und traf ein vorbeifahrendes Auto. Wie die Polizei mitteilte, erschrak der 71-jährige Fahrer nach eigenen Angaben sehr und hielt sofort an.

Der 71-Jährige forderte den 46-Jährigen auf zu warten, doch dieser lief weiter. Die Polizei traf den Mann später an seiner Wohnanschrift an und bittet Betroffene, sich zu melden (Telefon: 03644/541-0).

