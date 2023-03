Sitzung des Stadtrats in Apolda in der Stadthalle.

Stadtratssitzung in Apolda

Apolda. In der nächsten Woche tagt in Apolda der Stadtrat. Das steht auf der Tagesordnung.

Am kommenden Mittwoch, dem 15. März, lädt der Apoldaer Stadtrat alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zur nächsten Stadtratssitzung ab 17 Uhr in die Stadthalle, Klause 1, ein.

Zu den Themen, die im öffentlichen Teil der Sitzung besprochen werden, gehören mehrere Beschlüsse unter anderem zu einer Zweckvereinbarung zum Breitbandausbau, über die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Vorhaben „Wohnen an der Dobermannstraße“ in Apolda und über die Benennung einer Straße nach der gebürtig aus Apolda stammenden Pädagogin und Professorin Elisabeth Blochmann, heißt es in der Ankündigung der Sitzung.

Auch liege ein zweiter Entwurf zum Bebauungsplan des Sondergebiets „Neubau Rettungswache an der Jenaer Straße“ vor, der auf der Beschlussliste des Stadtrats für diesen Nachmittag eingetragen ist.

Der Apoldaer Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand wird zudem über weitere Belange in und um Apolda informieren. Auch für Fragen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger ist wie üblich Zeit eingeplant.

