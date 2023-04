Startpunkte der Wanderung zur Tauferinnerung in Wickerstedt

Der Treffpunkt aller Wanderungen ist an der Kirche in Wickerstedt.

Weimarer Land. Am 23. April gibt es eine Sternenwanderung zur Erinnerung an die Taufe, die an der Kirche in Wickerstedt zusammenführen soll. Dies sind die Startpunkte.

Zu der für diesen Sonntag, 23. April, angekündigten Wanderung zur Tauferinnerung der evangelischen Kirchengemeinden Apolda, Niederroßla und Wickerstedt, die an verschiedenen Punkten im Weimarer Land beginnt und zu einem gemeinsamen Gottesdienst um 13 Uhr mit Mittagessen in Wickerstedt führt, gehören verschiedene Startpunkte.

9.30 Uhr geht es in Pfiffelbach vom Busplatz und in Niederroßla vom Elefantendenkmal aus los. In Apolda startet die Wanderung um 10 Uhr an der Martinskirche. Um 10.45 Uhr wird in Neustedt losgewandert, um 11 Uhr in Niedertrebra, um 11.10 in Eberstedt, um 11.15 Uhr in Obertrebra und um 11.30 Uhr in Flurstedt. Wer lieber zum Gottesdienst fahren möchte, kann sich unter Tel.: 03644/562650 anmelden.