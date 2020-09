Startschuss fällt für Ilmtalpokal in Zottelstedt

Zottelstedt. Ilmtalpokal in Zottelstedt in diesem Jahr wohl einziger Feuerwehrpokal Thüringens. Wettbewerb erstmals mit drei Wertungen.

Wegen de vielen Absagen an anderen Austragungsorten wird am Samstag in Zottelstedt wohl der erste und einzige Feuerwehrpokal Thüringens stattfinden. Zu diesem hätten sich ca. 20 Mannschaften angemeldet, so Chef-Organisator René Wittig. 12 Uhr sollen die jeweils drei Wertungsläufe beginnen: einer mit alter Technik, einem mit neuer und erstmals ein Saugleitungs-Cup. Veranstaltungsende ist am späten Nachmittag.