Storchenprojekt in Ulrichshalben hat sich ausgezahlt

Ulrichshalben. In Ulrichshalben hat sich ein Storchenpaar gefunden. Damit hat sich ein langjähriges Projekt endlich ausgezahlt.

Die Freude in Ulrichshalben ist groß: Nach sieben Jahren des Wartens hat sich in Ulrichshalben ein Storchenpärchen niedergelassen. Bereits vor einem Monat hatte sich ein männlicher Storch in dem Nest beheimatet. Seit Ostersonntag sind es nun zwei. Störche. „Sie scheinen noch nicht zu brüten“, sagt Ralf Enders. Denn noch sind immer wieder beide Störche gleichzeitig unterwegs auf Nahrungssuche – wenn Eier im Nest liegen, bleibt einer der beiden Tiere zum Brüten im Nest.

Enders hat das Projekt, in Ulrichshalben einen Storchenmast aufzustellen, 2015 in Gang gebracht. Damals hat der Rentner noch für die Thüringer Energie AG (Teag) gearbeitet. Wenn die Teag Strommasten aufstellt, gebe es immer Auflagen zum Naturschutz, so Ralf Enders. Eine Maßnahme sei genau so ein Storchenmast, wie er nun am Ortseingang von Ulrichshalben steht. Mit 1500 Euro sponsorte die Teag den Mast. Auch der Regionalverband des Naturschutzbundes Nabu in Apolda beteiligte sich an dem Projekt und stellte eine Hubbühne, mit der das Nest auf dem Mast angebracht werden konnte.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Livestream aus dem Nest für kommendes Jahr geplant

Es habe Überlegungen gegeben, wo das Nest aufgebaut werden könnte, so Enders. „Auf Gemeindegelände direkt an der Ilm wäre es zu teuer gewesen.“ Denn dort hätte aufwendig ein Fundament gelegt werden müssen. Landwirt Karl Zaubitzer stellte schließlich sein Grundstück zur Verfügung. 2019 konnte zum ersten Mal ein Storch beobachtet werden, in den beiden Folgejahren auch – allerdings immer ohne Partnerin, anders als in diesem Jahr.

„Das ist schon was Schönes“, so der Landwirt. Scheu seien die Tiere nicht: Wenn er mit dem Traktor übers Feld fahre, den Boden auflockere und dabei Würmer zu Tage bringe, dann seien die Störche nie weit weg.

„Störche sind ein Zeichen dafür, dass das Umland in Ordnung ist“, meint Karl Zaubitzer. Denn Störche brauchen Wasser und Nahrung, neben Würmern vor allem Heuschrecken und Frösche. Die gebe es auf seinen Feldern und im angrenzenden Ilm-Bereich genügend. Das lange Warten auf die Störche habe sich auf jeden Fall gelohnt, meint auch Ralf Enders. „Es ist völlig egal, dass es jetzt sieben Jahre gedauert hat“, meint er. „Und wenn’s zehn Jahre gedauert hätte.“

Bevor sich im kommenden Jahr Störche im Nest niederlassen, will Ralf Enders eine Kamera installieren. Über einen Livestream könnten dann Kinder in Kitas und Grundschulen der Region die Vögel beobachten. In ein paar Wochen könnten schon Storcheneier im Nest liegen, so Enders.