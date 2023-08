Straßenbau in Pfiffelbach hat begonnen

Pfiffelbach. Nachdem die Straße schon seit Mitte Juli durch Sperrungen und mobile Ampeln auf die Baumaßnahmen vorbereitet worden war, hat die beauftragte Baufirma nun mit den Arbeiten in Pfiffelbach begonnen.

Am Dienstag haben die ersten Arbeiten an der Weimarer Straße in Pfiffelbach begonnen. Nachdem die beauftragte Firma Krüger Bau am 17. Juli die Baustelle eingerichtet und die Umleitungsbeschilderung gestellt hatte, wurde nun vereinbarungsgemäß durch das Land die Abfräsung der Oberfläche in Angriff genommen, teilte Bau- und Ordnungsamtsleiter Ronny Funk mit. Bis Mai 2024 sollen in zwei Bauabschnitten der Ausbau der Nebenanlagen der Landesstraße 2159, der Bushaltestellen auf dem Dorfplatz und an der Schule sowie Kanalbauarbeiten der Apoldaer Wasser GmbH und des Abwasserzweckverbandes Apolda durchgeführt werden.