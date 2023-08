Straßenfreigabe in Goldbach

Goldbach. In Goldbach sind die Dorfstraße und der Bürgersteig wieder vollständig freigegeben.

-Die Bauarbeiten an der Dorfstraße und den Gehwegen in Goldbach sind nun endgültig abgeschlossen. Am Donnerstagnachmittag durchschnitt die Bürgermeisterin der Ilmtal-Weinstraße Katrin Wörpel (parteilos, Bildmitte) gemeinsam mit Bauleiter Steven Zeunemann, Frank Lambrecht vom Planungsbüro), Ortschaftsbürgermeister Steven Seel sowie Geschäftsführer der Köhler Bau GmbH Marco Köhler (von links) das Absperrband zur Freigabe von Straße und Wegen, teilte Bau- und Ordnungsamtsleiter Ronny Funk mit. red