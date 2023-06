Der Asphalteinbau in Niederroßla auf der Liszt-Straße ist bereits abgeschlossen. Nun müssen noch letzte Arbeiten durchgeführt werden.

Straßenfreigabe in Niederroßla witterungsbedingt verzögert

Niederroßla. Durch die warmen Temperaturen durften die Anwohner der gesperrten Straßen in Niederroßla erst seit Montag wieder bis zu ihren Häusern fahren. Wann die Freigabe geplant ist.

Aufgrund der sommerlichen Temperaturen am vergangenen Wochenende konnten die Pestalozzistraße und die Franz-Liszt-Straße in Niederroßla erst Montag für Anwohner freigegeben werden. Begründet wurde dies durch den Bau- und Ordnungsamtsleiter der Gemeinde, Ronny Funk, damit, dass der in der vergangenen Woche aufgebrachte Asphalt bei der hohen Sonneneinstrahlung nur langsam aushärte.

Die Anwohner können also wieder zu ihren Häusern fahren. Die Freigabe der Straßen für den Durchfahrtsverkehr muss dagegen noch warten. Voraussichtlich werde sie in der nächsten Woche erfolgen. Zuvor seien noch Pflasterarbeiten durchzuführen, die an diesem Mittwoch begonnen würden, teilte der Bauamtsleiter mit.