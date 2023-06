Streit in Asylunterkunft in Apolda eskaliert: Messerattacke endet in Psychiatrie

Apolda. Ein 35-Jähriger ist in der Nacht zu Donnerstag mit einem Messer durch die Asylunterkunft in Apolda gelaufen. Neben einem Bewohner sind auch zwei Polizisten leicht verletzt worden.

Eine Auseinandersetzung in der Flüchtlingsunterkunft in Apolda wurde der Polizei in der Nacht zu Donnerstag kurz nach Mitternacht gemeldet. Laut Polizei ist ein 35-Jähriger im Streit auf einen 23-Jährigen losgegangen. Der 23-Jährige habe den Angriff abwehren können und sei nicht verletzt worden.

Der 35-Jährige soll anschließend mit einem Messer durch die Asylunterkunft gelaufen sein. Mehrere Bewohner sollen versucht haben, ihm die Waffe wegzunehmen. Im Handgemenge sei ein 28-jähriger Mann am rechten Unterarm verletzt worden und habe ins Klinikum in Apolda gebracht werden müssen.

Der 35-Jährige sei bei dem Gerangel am Finger, am Knie und über dem Auge leicht verletzt worden. Ein Atemalkoholtest habe bei dem Mann 1,03 Promille ergeben. Ein Notarzt habe die Einweisung in die Psychiatrie in Weimar angeordnet. Bei dem Vorfall seien auch zwei Polizisten leicht verletzt worden.

