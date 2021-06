Streit mit Exfreundin führt zu Autodiebstahl in Apolda

Apolda. Die Meldungen der Polizei aus dem Weimarer Land.

Ein als Diebstahl gemeldeter Opel stellte sich als Beziehungsstreit heraus. Eine Frau meldete laut Polizei ihr Auto am Sonntagnachmittag als gestohlen. Bei Rücksprache mit der Geschädigten stellte sich heraus, dass der ehemalige Lebensgefährte als Täter in Betracht kommt. Das Fahrzeug konnte anhand weiterer Ermittlungen bei dem Ex-Lebensgefährten aufgefunden werden. Der Pkw konnte an die Geschädigte zurückgegeben werden. Der Mann wurde angezeigt.

Über Rollstuhlrampe gefahren

Zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort kam es am Sonntagnachmittag in Kromsdorf, Beim Backhause. Die Fahrerin eines Mercedes Viano war dabei, über den Heckbereich und angestellte ausziehbare Rollstuhlrampen ihre Tochter mit Rollstuhl in das Fahrzeug zu bringen. Der Fahrer eines Opel Corsa fuhr laut Polizei in diesem Moment zu dicht an dem geparkten Fahrzeug vorbei und überfuhr die Rampen. Die Fahrerin des Mercedes wurde dabei leicht verletzt, da sie sich zwischen den beiden Rampen befand.

Der Fahrer des Opels entfernte sich vom Unfallort, konnte aber kurze Zeit später durch die Polizei ermittelt werden. Es entstand Sachschaden an den mobilen Rampen in Höhe von ca. 400 Euro. Das Fahrzeug des Verursachers hat Schäden im Bereich des hinteren Schwellers vor dem Rad der Beifahrerseite. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

