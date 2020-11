Südkreis entwickelt sich zum Hotspot

Nach der Infektion einer Erzieherin wurden gestern in Blankenhain alle Grundschüler in häusliche Quarantäne geschickt.

Nach einer bestätigten Covid-19-Infektion einer Erzieherin werden bis kommenden Freitag alle Grundschüler der Lindenschule in Blankenhain in die häusliche Quarantäne geschickt. Dazu das Landratsamt in Apolda: „Wir müssen davon ausgehen, dass alle Kinder Kontakt zum sogenannten Indexfall hatten und somit als ansteckungsverdächtig gelten“. Eine generelle Testung aller Schüler sei laut Kreisverwaltung nicht vorgesehen. Derzeit werden zudem alle Lehrkräfte auf einen möglichen Kontakt zur erkrankten Kollegin überprüft. Sollte dies der Fall sein, müssten auch sie in die häusliche Quarantäne. Als Konsequenzen für den Schulbetrieb heißt das: Vorerst kein Präsenzunterricht.