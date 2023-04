Tag der offenen Tür bei Apoldaer Tennisspielern

Inka Frisch aktiv auf dem Tennisplatz in Apolda.

Apolda. Am 22. April können die Apoldaer an Schnupperstunden beim Tag der offenen Tür des örtlichen Tennisclubs teilnehmen.

Knapp war es, aber sie sind fertiggestellt, die neuen Tennisplätze der Freiplatzanlage in Apolda. Und so freut sich der Tennisclub (TCA), am heutigen Samstag, 22. April, alle Interessierten zum Tag der offenen Tür einladen zu können. Von 10 bis 15 Uhr stehe die Anlage den Besuchern offen, und auch Schnupperstunden der Tennisschule würden angeboten, teilt Tennisclub-Vorstand Inka Frisch mit. Die Vereinsgaststätte unter Leitung von Karsten Baum sorge für das leibliche Wohl.