Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Apolda

Apolda. Am Wochenende findet der Tag der offenen Tür bei den Kameraden der Feuerwehr aus Apolda statt.

Die Freiwillige Feuerwehr Apolda lädt am kommenden Samstag, den 22. April zum Tag der offenen Tür auf den Stützpunkt in der Bernhardstraße 67 in Apolda ein. Geplant sind Vorführungen der Jugendfeuerwehr, eine Technikschau, ein Rundgang durch das Gerätehaus sowie die Besichtigung des Schlauchturmes. Von diesem werden sich zu ausgewählter Zeit auch bei Vorführungen mehrere Floriansjünger abseilen. Außerdem erhalten Neugierige einen Einblick in die Atemschutzwerkstatt sowie die Atemschutzübungsstrecke.

Für den Nachwuchs gibt es einen Feuerlöschtrainer, Kinderschminken, eine Bastelstraße sowie eine Hüpfburg. Außerdem ist auch die Thüringer Landespolizei mit einem Infostand vertreten.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Für Unterhaltung sorgt DJ Christian Ebert (Sounds mit Hut).