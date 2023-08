Tag der offenen Tür im Thüringer Weingut Bad Sulza

Winzer Andreas Clauß gewährt Einblicke in die Weinherstellung seines Betriebes, hier an der Filteranlage, die Trübstoffe aus dem Wein holt.

Bad Sulza. Wie ein Winzer vor Ort arbeitet und welche Weinsorten in Bad Sulza hergestellt werden, können Interessierte an diesem Samstag auf dem Thüringer Weingut erfahren.

Für Liebhaber und Interessierte an der regionalen Weinkelterung bietet das Thüringer Weingut in Bad Sulza an diesem Samstag, dem 5. August, einen Tag der offenen Tür an.

Dazu biete Geschäftsführer Andreas Clauß gemeinsam mit seinen Mitarbeitern ab 11 Uhr auf dem Weingut im Bad Sulzaer Ortsteil Sonnendorf Führungen an, bei denen die Besucher neben vielem Wissenswerten rund um den örtlichen Weinanbau und die Herstellung auch die Gelegenheit hätten, das eine oder andere Tröpfchen zu verkosten. Zudem würden kulinarische Kleinigkeiten auf dem mediterranen Gutshof für die Gäste bereit gehalten, teilte das Unternehmen mit. Die letzte Führung des Tages beginnt um 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.