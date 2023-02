Weltgebetstags der Frauen wird in Wickerstedt gefeiert

Wickerstedt. Zu Vorträgen, gemeinsamem Essen und Beten lädt die Kirchengemeinde Wickerstedt anlässlich des Weltgebetstages der Frauen an.

Taiwan ist das diesjährige Themen-Land des Weltgebetstags der Frauen, der am Freitag, 3. März weltweit organisiert wird. Das Motto in diesem Jahr heißt „Glaube bewegt“.

Die Kirchengemeinde in Wickerstedt lädt aus diesem Anlass zu zwei Veranstaltungen ein: Am 3. März um 18.30 Uhr findet ein Abend mit taiwanesischer Küche und Musik im Wickerstedter Pfarrhaus statt, den die Gruppe „Woman’s Corner“ organisiert, teilt Pfarrerin Cornelia Kühne mit. Am Samstag, dem 4. März, lädt die Kirchengemeinde ab 14.30 Uhr zur zentralen Feier des Weltgebetstags ebenfalls in das Wickerstedter Pfarrhaus ein. Hier wird in einem Vortrag der kleine asiatische Inselstaat Taiwan vorgestellt und darüber berichtet, wie die Frauen dort leben, im Alltag arbeiten und ihrem Glauben nachgehen. Zudem wird eine Andacht gehalten und danach zum Genießen taiwanesischer Gerichte eingeladen, die die Frauen der Gemeinde traditionell vorbereiten.

Der Weltgebetstag der Frauen wird bereits seit 1927 von christlichen Frauen verschiedener Konfessionen vorbereitet und gefeiert. Sie möchten damit ein Zeichen für Frieden, Versöhnung und Gleichberechtigung setzen.