Tankstelle wird Opfer von Raubüberfall

Der Zapfhahn einer Zapfsäule an einer Tankstelle steckt im Tank eines Autos.

Apolda. Mehr zum Tathergang und zur Beute und was noch passierte

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Apoldaer Aral-Tankstelle auf dem Weimarer Berg zu einem Raubüberfall.

Gegen 5.30 Uhr betrat dort der Täter den bereits geöffneten Verkaufsraum und wartete, bis der Publikumsverkehr nachgelassen hat. Als alle Kunden die Tankstelle verließen, steuerte er mit vorgehaltenem Messer auf die Kassierein zu und bedrohte sie. Der Mann, der – wie es verpflichtend ist – eine Mund-Nasen-Bedeckung trug, forderte die Herausgabe von Bargeld, dem die Frau angesichts der Lage letztendlich nachkam. Mit 300 Euro trat der Täter anschließend die Flucht in Richtung Weimarer Berg an. Die währte allerdings nicht sehr lange, denn der Auswertung der Videoaufzeichnungen von der Tankstelle und den sofort eingeleiteten Ermittlungen der Beamten der Polizeiinspektion Apolda konnte der Täter bereits am Sonntagvormittag dingfest gemacht werden. Den Mann erwartet nun ein Anklage wegen schweren Raubes.