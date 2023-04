Tapferkeit trotz Traufe

Ulrike Demuth bewundert die Kunsthandwerker des Kapellendorfer Töpfermarkts.

Als ich vor vier Jahren nach Weimar zog, besuchte ich meinen ersten Töpfermarkt in Kapellendorf. Ich erinnere mich gut an diesen Tag: Bei herrlichen Frühlingstemperaturen strahlte die Sonne vom blauen Himmel, an den Ständen drängten sich die Besucher, die Stimmung war entspannt und fröhlich.

Genau so ein Wochenende hätte ich den Kunsthandwerkern des diesjährigen Töpfermarktes auch gewünscht, nach dem, was diese Kleinunternehmer in den letzten beiden Jahren durchmachen mussten: Die Coronapandemie, während der beinahe alle Veranstaltungen abgesagt wurden, war besonders für diese Branche eine Katastrophe, da sie hauptsächlich über diese Märkte für ihre Bekanntheit und den Absatz sorgt.

Als diese Absagewelle endlich ausgestanden war und die Veranstaltungen sich der Reihe nach langsam wieder etablierten, kam der Krieg in der Ukraine, der zur Teuerung der Materialien sowie Strom und Gas führte – eine weitere Existenzbedrohung für Künstler und kleine Kunsthandwerksbetriebe.

Und nun ein nasskaltes Wochenende, welch eine Prüfung!

Und dennoch traf ich freundliche, teils sogar zu Späßen und flotten Sprüchen aufgelegte Händler, die sich mit viel Herzblut und Engagement um jeden einzelnen interessierten Kunden kümmerten, die sich offensichtlich von den mehr als ungünstigen Umständen nicht verdrießen ließen und gute Miene zum bösen Spiel machten.

Nach zwei Jahren Existenzsorgen ein ganzes Wochenende lang von morgens bis abends mit kalten Händen und Füßen auf einem regendurchweichten Markt zu stehen, stelle ich mir nicht einfach vor.

Ich finde: Wer mit so viel Liebe bei der Sache ist, obwohl ihm solche Findlinge in den Weg gelegt werden, der hat viel Anerkennung verdient.