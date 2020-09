Tennisclub Apolda sagt kurzfristig Glockenpokal ab

Der 25. Glockenpokal in Apolda ist abgesagt.

Laut einer Mitteilung wird der Tennisclub Apolda die 25. Auflage des Apoldaer Glockenpokals am kommenden Wochenende schweren Herzens absagen. Eigentlich sollte die Jubiläumsausgabe des traditionsreichen Turniers trotz Corona stattfinden. Die Vorbereitungen waren bereits im Dezember 2019 angelaufen. Anlässlich des Jubiläums entschloss sich der Verein, beim Deutschen Tennis Bund eine Höherstufung des Turniers zu beantragen. Geplant war u. a. eine Einordnung in die dritthöchste Kategorie der in Deutschland ausgerichteten Turniere. Hierzu mussten Rahmenbedingungen neu geschaffen und angepasst werden. Dem Organisationsteam gelang es, alle geforderten Voraussetzungen zu erfüllen. Im Januar 2020 kam dann die positive Nachricht vom Deutschen Tennisbund.

Die eigentliche Arbeit begann: Es mussten Plakate gedruckt werden, Einladungen an Spieler und Vereine verschickt und Sponsoren gefunden werden. Trotz Corona waren die Akteure noch im Mai optimistisch, zumal die Sportanlagen wieder öffnen konnte und auch Wettkämpfe zugelassen wurden.

Im August kamen mit dem Anstieg der Infektionen erste Zweifel an der Durchführbarkeit des Turniers mit rund 120 Teilnehmern aus allen Bundesländern und dem Ausland. Letztendlich kamen der Vorstand, das Organisationsteam und die Oberschiedsrichterin zu dem Ergebnis, dass die Gesundheit aller Aktiven Priorität hat und wir als Veranstalter die Verantwortung dafür tragen. Um die Teilnehmer nicht zu gefährden, wurde die Absage des Turniers nun beschlossen.