Tennisturnier für Senioren: Zwei Glocken für Apolda

Apolda. Beim alljährlichen Glockenturnier des Tennisclubs Apolda sichern sich zwei Apoldaer den begehrten Pokal. Tennislegende Volker Hensger erreichte trotz Verletzung zweiten Platz.

91 Teilnehmer hatten sich am vergangenen Wochenende zum alljährlichen Glockenturnier des Apoldaer Tennisclubs angemeldet. „Bei bestem Tenniswetter und perfekter Organisation gab es viele spannende Spiele. Manche waren so umkämpft, dass sie den Zeitplan, vor allem am Samstag, etwas sprengten“, berichtete Vorstandsmitglied Inka Frisch.

Bei dem speziell für Senioren ausgerichteten Turnier war es das erklärte Ziel, dass sich Apoldaer Teilnehmer einige der begehrten Glocken holen. Dies gelang Andreas Wender (Herren 50) und Kai Uwe Siegert (Herren 55): Sie siegten in ihren Spielklassen und nahmen den Pokal mit nach Hause. Michael Obermüller (Herren 55) und Dagmar Fiebig (Damen 60), beide TC 1990 Apolda, erreichten jeweils den dritten Platz in ihrer Klasse.

Verletzung beendet Finale bei den 70-Jährigen

Zur Freude des TCA hatte sich auch der Alt-Apoldaer Volker Hensger in der Spielklasse Herren 70 angemeldet. Er spielte sich bis ins Finale und musste im Endspiel durch eine Verletzung aufgeben. Somit erreichte er den zweiten Platz.

Weitere goldene Glocken gewannen: Damen 30: Ulrike Schwalbe (TC 06 Plauen), Damen 50: Wiebke Nöring (DTV Hannover), Damen 60: Gudrun Köppen-Castrup (Hildesheimer Tennis-Verein von 1892), Herren 30: Stefan Kornitzky (Baur SV Burgkunstadt), Herren 40: Mathias Triebe (Tennis-Club Weimar 1912), Herren 60: Markus Pape (Kasseler TC 1963), Herren 65: Gunther Raab (SV Reinickendorf 1896), Herren 70: Bogdan Jetczak (Tennis 65 Eschborn).

Die Siegerehrung mit der Überreichung der traditionellen Glocken und der Preisgelder führte in diesem Jahr stellvertretend für Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos), der Schirmherr des Turniers ist, der ehemalige Chef der Apoldaer Brauerei, Günter Ramthor, durch.