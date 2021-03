Teurer Rempler beim Einparken in Apolda

Ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand am Montag bei einem Verkehrsunfall in Apolda. Wie die Polizei informierte, habe sich die Fahrerin eines Opel beim Rangieren in eine Parklücke an der Bernhard-Prager-Gasse beim Abstand verschätzt. Dabei sei ihr Wagen gegen ein geparktes Auto gestoßen.