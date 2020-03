Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Weingut Bad Sulza rechnet mit 270.000 Flaschen vom Jahrgang 2019

Während die Teile der Vorjahresernte noch in den Fässern reifen oder auf Abfüllung warten, sind die Rebstockreihen des Thüringer Weingutes Bad Sulza so gut wie bereit, um einen neuen Jahrgang hervorzubringen – so früh wie noch nie. Das aktuell in der Region vorherrschende Klima sorgt aber nicht nur für zeitliche Verschiebungen im Anbau, auch sorgt es für Abweichungen von der gewohnten Qualität oder der endgültigen Menge an Wein.

Das Thema Eiswein habe sich deutschlandweit und auch in Bad Sulza jedenfalls erledigt. Da es an keinem der Hänge in der Bundesrepublik über einen bestimmten Zeitraum konstante Minustemperaturen gegeben habe, sei er in der jüngeren Geschichte schon eine absolute Ausnahme, erklärt Andreas Clauß, Geschäftsführer des Thüringer Weingutes Bad Sulza. Bis zu 10.000 Flaschen werden im Thüringer Weingut Bad Sulza täglich abgefüllt Die Abfüllanlage auf dem Hof in Sonnendorf steht momentan nur selten still. Foto: Martin Kappel Eine Ausnahme sei es auch, dass in diesem Jahr der hiesige Rebschnitt bereits Ende Februar abgeschlossen sei. „Durch das geringere Wachstum wegen der Trockenheit ist weniger Holz gewachsen und die Arbeit ging wesentlich schneller als in den vorherigen Jahren“, erläutert der Winzer. Meist seien die Mitarbeiter bis Ende März oder Anfang April damit beschäftigt gewesen. Andererseits habe aber auch die sehr gute personelle Besetzung in diesem Jahr für den frühen Abschluss gesorgt. Wesentlich geschäftiger gehe es aktuell aber für den Kellermeister und die Angestellten im Hof in Sonnendorf zu. Bis zu 10.000 Flaschen werden hier jeden Tag mit Korken oder Schraubverschluss versehen. Nur die Rotweine müssen sich noch bis zum Sommer gedulden. Der 2019er-Jahrgang werde hinter dem Vorjahr mit voraussichtlich 270.000 Flaschen zurückbleiben. 2018 waren rund 300.000 Flaschen abgefüllt worden. Qualität des Jahrgangs 2019 „sehr gut“ – nach „super, super gutem“ Jahr 2018 Auch qualitativ haben fehlende Wasserreserven im Boden trotz der vielen Sonne für einen leichten Rückgang gesorgt. Doch dies ist allenfalls relativ und deswegen dramatische Reden zu schwingen, das wäre Jammern auf hohem Niveau: „2018 war einfach super, super gut und 2019 immer noch sehr gut“, umschreibt es Andreas Clauß. Dass sei sogar teilweise von Vorteil, da wegen des hohen Zuckergehalts der endgültige Alkoholgehalt mancher Tropfen vom 2018er-Jahrgang „ein bisschen heftig“ gewesen sei, schmunzelt der Landwirt. „Die vergangenen beiden Jahre sind jedenfalls unglaublich für uns Winzer.“ Anormal und sogar tragisch könnte das zweite Trockenjahr hintereinander aber besonders für Weißwein-Fans werden. So seien die allgemeinen Ernteeinbußen beim Müller-Thurgau besonders deutlich ausgefallen. Engpässe seien bereits im Oktober oder November zu erwarten, noch bevor der neue Jahrgang zur Verfügung steht. Vorjahr zwar sehr trocken, aber wirtschaftlich gesehen überdurchschnittlich gut Gute Neuigkeiten gebe es hingegen für die Traminer-Liebhaber. Hier sei der Ertrag – für den Winzer völlig überraschend – im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht gestiegen. Wirtschaftlich gesehen gelte das bereits Gesagte, es gebe keinen Grund etwas zu dramatisieren, so Andreas Clauß: „2019 ist im langjährigen Mittel ein überdurchschnittlicher Jahrgang, was die Quantität betrifft.“ Die abgefüllten Flaschen sorgten am Ende für den effektiven Umsatz, welcher wohl ein wenig unter dem guten Vorjahreswert liegen werde. Über die Qualität eines Jahrgangs sei wegen bestehender Absprachen für größere Preisverhandlungen eher wenig Spiel.