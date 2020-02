Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tosender Applaus für Uwe Steimle in Apolda

Mit einem Kniefall bedankte sich Uwe Steimle am Samstag beim Auftritt in der restlos ausverkauften Stadthalle Apolda bei seinem Publikum für die Unterstützung in den vergangenen Wochen.

In einer laufenden Petition für Steimle kamen bereits über 50.000 Unterschriften zusammen. Hintergrund der Aktion ist die Absetzung der MDR-Sendung „Steimles Welt“, was im Dezember in ganz Deutschland für Aufsehen gesorgt hatte.

Der Dresdner Kabarettist kam wegen politisch umstrittener Äußerungen in die Kritik. Auch am Samstag gab er einige davon zum Besten, was der MDR-Satirefilter so nicht hätte durchgehen lassen, wie Steimle selbst kommentiert.